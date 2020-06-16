اليوم السابع
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مركز drive through بالمستشفى الميدانى بعين شمس يبدأ اليوم مسحات كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:43 ص
مركز drive through بالمستشفى الميدانى بعين شمس يبدأ اليوم مسحات كورونا مركز drive through بالمستشفى الميدانى بعين شمس
كتب محمود راغب

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يبدأ اليوم الثلاثاء، مركز مسح كوفيد 19  ”drive through“ الملحق بالمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس ، عمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة drive through، وذلك حتى السادسة والنصف مساء، حيث يتم سحب العينات من المريض داخل السيارة دون الترجل منها وذلك بمقر خدمة drive through الأولى فى مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس .
 
والتحاليل يتم تشغيلها ومراجعتها وإصدار نتائجها بمعرفة المعمل المرجعية ويتم ارسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات ، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.
 
وحددت الخدمة أرقام الإتصال 01050493341، 01050493340، على أن يكون الدخول بأولوية الحضور بنظام first come first serve، وأسعار تحليل covid-19 pcr تصل ل 2000 جنيها ، وتحليل أجسام مضاده سريع ب 450 جنيها .
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.
 
وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لاجراء تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو"Drive Through   وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.
 
وشهد رئيس الوزراء تجربة حية للتعريف بخطوات عمل مركز المسح، حيث يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم  التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through  وذلك في ضوء السعي لتطبيقها من خلال إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.
 
 
 
 

جامعه عين شمس

كورونا

المستشفى الميدانى

درايف ثرو

فيروس كورونا

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