مدير الصحة العالمية يطالب بالاستعداد لموسم الانفلونزا لحماية العالم من خسائرها

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه بدأ موسم إنفلونزا نصف الكرة الجنوبي بالفعل، لا وقت لنضيعه، موضحا أن المنظمة نشرت إرشادات حول كيفية دمج ترصد فيروس كورونا، في الترصد الروتيني للأنفلونزا كطريقة فعالة لتتبع كل من هذه الفيروسات التنفسية المهمة، وذلك لأنه من الضروري حماية العالم ضد موسم الإنفلونزا القادم، موضحا أن الأنفلونزا تؤثر على كل بلد كل عام، وتتسبب في خسائر فادحة.

عندما ندخل موسم الأنفلونزا في نصف الكرة الجنوبي، ونبدأ التخطيط لموسم نصف الكرة الشمالي، يجب أن نضمن بقاء الإنفلونزا على رأس الأولويات.

وأكد، يمكن أن يؤدي التداول المشترك لفيروس كورونا "COVID-19 "، والإنفلونزا إلى تفاقم التأثير على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالفعل، مضيفا إنه يتم تلقيح أكثر من 500 مليون شخص ضد الأنفلونزا كل عام، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، بشأن تكوين لقاحات الإنفلونزا، حيث تستند هذه التوصيات إلى البيانات، وعينات الفيروسات التي تم جمعها وتحليلها بواسطة النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها.

على مدى السنوات الثماني الماضية، تم تعزيز النظام بشكل كبير من خلال إطار الاستعداد لمواجهة جائحة الإنفلونزا، موضحا أنه تم تعليق ترصد الإنفلونزا أو تراجعه في العديد من البلدان، وكان هناك انخفاض حاد في مشاركة معلومات الإنفلونزا والفيروسات بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19.

وأضاف، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد العينات التي تم اختبارها للإنفلونزا على مستوى العالم، لقد رأينا أيضًا انخفاضًا بنسبة 62% في عدد شحنات الفيروسات إلى المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، وانخفاض بنسبة 94%، في عدد فيروسات الإنفلونزا التي يتم تحميل بيانات التسلسل الجيني إلى قاعدة البيانات.

ترجع هذه الانخفاضات إلى مجموعة من المشكلات، بما في ذلك إعادة توظيف الموظفين والإمدادات والمختبرات المثقلة بالأعباء وقيود النقل.

قد يكون لهذه الاضطرابات تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل، مثل فقدان القدرات على اكتشاف فيروسات الإنفلونزا الجديدة، والإبلاغ عنها ذات الجائحة المحتملة، كما يعلم الكثير منكم، تجتمع منظمة الصحة العالمية مرتين سنويًا مع مجموعة من الخبراء الذين يحللون معًا سلالات الإنفلونزا المنتشرة، بناءً على تحليلهم، يختارون الفيروسات التي يجب أن تستهدفها لقاحات الإنفلونزا للموسم القادم في كل نصف الكرة الأرضية.

لمعرفة الفيروسات المنتشرة، تعتمد منظمة الصحة العالمية على معلومات من البلدان التي تم الإبلاغ عنها، والتي نستخدمها لتقديم توصيات لتكوين لقاحات الأنفلونزا، سيساعدنا ذلك على منع حالات الإنفلونزا الشديدة والمزيد من الوفيات

وأوضح، أنه على الصعيد العالمي، تم الإبلاغ عن أكثر من 7.8 مليون حالة من فيروس كورونا COVID-19 لمنظمة الصحة العالمية، وأكثر من 430 ألف حالة وفاة.

يأتي ما يقرب من 75% من الحالات الأخيرة من 10 دول، معظمها في الأمريكتين وجنوب آسيا، ومع ذلك، نرى أيضًا أعدادًا متزايدة من الحالات في أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، حتى في البلدان التي أثبتت قدرتها على قمع الانتقال، يجب على الدول أن تظل متيقظة لإمكانية عودة ظهور المرض.

في الأسبوع الماضي، أبلغت الصين عن مجموعة جديدة من الحالات في بكين، بعد أكثر من 50 يومًا بدون حالة في تلك المدينة، وقد تم تأكيد أكثر من 100 حالة حتى الآن، ويجري التحقيق في أصل الفاشية ومداها.

على الرغم من الاستجابة العالمية المستمرة لوباء فيروس كورونا COVID-19 ، لا يمكننا أن نغفل عن قضايا الصحة العامة الهامة الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا.