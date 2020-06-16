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محكمة عمانية تقضى بسجن ناشط نشر الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:36 م
محكمة عمانية تقضى بسجن ناشط نشر الطائفية على مواقع التواصل الاجتماعى سلطنة عمان - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قضت محكمة الاستئناف العمانية بسجن مغرد "ناشط" عمانى ثلاث سنوات لقيامه -عبر حسابه بتويتر- ببث سموم الطائفية، وترويج ما يثير النزعات المناطقية، وزرع الفتنة والشقاق وشعور البغضاء بين أبناء الوطن.

وبحسب صحيفة عمان قضت المحكمة بسجنهِ ثلاث سنوات عن جناية "إثارة ما من شأنه الشعور بالكراهية والفرقة بين سكان البلاد، والتحريض على ذلك" وسجنهِ 3 أشهر عن جنحة "استخدام وسيلة تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام" على أن تُدغم العقوبتان، ويُنفذ منهما الأشد، مع الأمر بمصادرة هاتف المتهم، وإغلاق حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) ونشر الحكم.

ويؤكد الادعاء العمانى العام بأنه ماضٍ في رصد أي تجاوزات قانونية في منصات التواصل الاجتماعي، سيما تلك التي تستهدف التأثير على النسيج الوطني المُتماسك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 6 وفيات و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي الوفيات 114 والإصابات 25269، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها على "تويتر".

وكانت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب بالأمس عن، تسجيل 4 وفيات و 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 108 والإصابات 24524.


سلطنة عمان

مغرد

طائفية

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