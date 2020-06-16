محافظ مطروح يلتقى رئيس المنطقة الأزهرية لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الثلاثاء مع محمد حلمى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية، والتى تبدأ الاحد القادم 21 يونيه، ويؤديها عدد 523 طالب وطالبة على مستوى المحافظة فى 7 لجان وهى لجنة مرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى والنجيلة والجفيرة والحمام.

ووجه محافظ مطروح بالاستعدادات التامة مع التشديد على الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين ، بتكثيف جهود التطهير والتعقيم وكذلك توفير سيارة اسعاف مع التأمين من عناصر الشرطة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح.

وأكد رئيس المنطقة المركزية للأزهر بمطروح ، أن الأزهر الشريف سيدعم لجان الامتحان بمطروح بمستلزمات التعقيم من مطهرات وكمامات وكحول للطلاب والمراقبين وكذكلك التطهير العام للجان الامتحانات ، مع تكثيف جهود التطهير بجميع اللجان أيام الخميس والجمعه والسبت الاقدمين استعدادا لاستقبال الطلاب وأداء الامتحانات فى جو صحى آمن.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لفضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر على جهود الازهر الشريف بمطروح ، مؤكدا على التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين خلال اداء الامتحانات.