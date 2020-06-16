مجلس الأمة الكويتى يوافق على مرسوم بسحب "الدين العام" المقدم من عام 2017

كتب محمد عبد المجيد

وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مرسوم رقم 68 لسنة 2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017، كما وافق على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن مصروفات الحكومة وإجراءاتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية، كما أحال المجلس جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بالتركيبة السكانية إلى "تنمية الموارد البشرية" البرلمانية.