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مجلس الأمة الكويتى يوافق على مرسوم بسحب "الدين العام" المقدم من عام 2017

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:46 ص
مجلس الأمة الكويتى يوافق على مرسوم بسحب "الدين العام" المقدم من عام 2017 مجلس الأمة الكويتى
كتب محمد عبد المجيد

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وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مرسوم رقم 68 لسنة 2020 باسترداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2017، كما وافق على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن مصروفات الحكومة وإجراءاتها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "القبس" الكويتية،  كما أحال المجلس جميع الاقتراحات برغبة وبقانون المتعلقة بالتركيبة السكانية إلى "تنمية الموارد البشرية" البرلمانية.
 

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فيروس كورونا

البرلمان الكويتى

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