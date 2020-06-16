متظاهرون فرنسيون يعتدون على تمثال لشارل ديجول.. ويصفونه بـ"تاجر الرقيق"

وكالات

قال كزافييه برتران، رئيس المجلس المحلى لبلدية "أومون" الواقعة فى شمال فرنسا إن تمثال الجنرال شارل ديجول تعرض إلى عمل تخريبى أمس الإثنين، إذ قام مجهولون بطلاء رأس التمثال بلون برتقالى وكتبوا على قاعدته "تاجر رقيق".

ويأتي هذا قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى نداء 18 يونيو الذي أطلقه ديجول من لندن.

ويأتي الحادث وسط أجواء مشحونة في فرنسا حيث جرت عدة مظاهرات للتنديد بالعنصرية وبأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة حسب بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والمناهضة للعنصرية حركت الجدل حول التاريخ والذاكرة من جديد.