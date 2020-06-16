اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:08 م
خالد صلاح
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كوريا الشمالية تؤكد تدميرها مكتب الاتصال بين الكوريتين في كيسونج بالكامل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:45 ص
كوريا الشمالية تؤكد تدميرها مكتب الاتصال بين الكوريتين في كيسونج بالكامل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
سول (أ ش أ)

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أفادت إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل فى مجمع كيسونج الصناعى في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وقالت الإذاعة - في تقرير نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية -"لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونج الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل أولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة يدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

وكانت كوريا الجنوبية، قالت إن بيونجيانج نسفت اليوم الثلاثاء، مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي يقع في مدينة كايسونج داخل حدود كوريا الشمالية وذلك بعد أن هددت باتخاذ إجراءات إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى أراضيها.
 
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن دوي انفجار سُمع من المنطقة وشوهد الدخان يتصاعد من كايسونج. وقالت وزارة الوحدة في الجنوب إن مكتب الاتصال دُمر.
 

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

الكوريتين

مجمع كيسونج

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