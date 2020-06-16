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كنترولات الثانوية تنتهى اليوم من استقبال طلبات الراغبين فى تأجيل الامتحانات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:00 ص
كنترولات الثانوية تنتهى اليوم من استقبال طلبات الراغبين فى تأجيل الامتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تنتهى اليوم الثلاثاء كنترولات الثانوية العامة من استقبال كشوف وطلبات طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تأجيل الامتحانات والمقرر لها أن تنطلق 21 يونيو الجارى.
 
أعلنت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد وحالات تأجيل طلاب الثانوية العامة للامتحانات، موضحة أنه نظرا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد وحرصا من الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب بصفة عامة وطلاب الثانوية العامة بصفة خاصة.
 
أولا يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2020،2021، ولا يحسب هذا العام 2019،2020ـ، من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا وبنفس حالته هذا العام" منتظم  أو منازل" شريطة أن يكون له الحق فى دخول امتحان هذا العام وعليه يقوم الطالب أو ولى أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها ويرفق به صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه تقوم المديرية بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من ينوب عنه.
 
وأوضحت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات، أنه دون المساس بالوقاعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل أداء الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية يحق للطالب تأجيل الامتحان فى جميع المواد للدور الثانى بالدرجة الفعلية فى حال إصابة الطالب أو أحد أفراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب فى منطقة عزل صحى " مستشفى أو منزل أو قرية أو مدينة" بعد تقديم المستندات اتلدالة على ذلك.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

التربية والتعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قواعد تأجيل الامتحانات

اخبار مصر

اخبار مصرية

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