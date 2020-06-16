كارثه بالمحلة.. كمامات وبدل العزل بالشوراع.. رئيس المدينة: سنحاسب من ألقاها

الغربية - مصطفى عادل

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه كارثة بيئية بعد قيام إحدى المستشفيات بالمدينة لم يتم تحديدها حتي الأن، بالتخلص من الكمامات وبدل العزل والمخلفات الطبية الخطرة أسفل كوبري بنزايون بشارع البحر الرئيسي بالقرب من مستشفى مبرة المحلة ونادى قضاه المحلة.

وتظهر الصور تراكم كميات كبيرة من الكمامات وبدل العزل بالحوض المخصص لجمع القمامة أسفل الكوبري وتركها مرتعا للنباشين للعبث بها، بدلاً من التخلص منها بطريقه آمنة الأمر الذي ينذر بكارثة انتشار فيروس كورونا والأمراض الخطرة.

وأثارت هذه المخلفات الطبية قلق وخوف المواطنين مطالبين بسرعه تحديد مرتكب واقعة التخلص منها بهذه الطريقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

من جانبه أكد المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة، انه تم الدفع بحملة مكبرة من جهاز النظافه لازاله هذه المخلفات الطبية الخطرة والتعامل معها وفقا للإجراءات الاحترازية.

واضافرئيس مدينة المحلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان هذه الواقعه لن تمر مرور الكرام وسيتم محاسبه المسئول عنها بعد تحديده واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكداً أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصه بنادي قضاة المحلة وبنك مصر للتعرف على هوية من قام بالقاء هذه النفايات الخطرة ومحاسبته وتحرير محضر ضده.