اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كارثه بالمحلة.. كمامات وبدل العزل بالشوراع.. رئيس المدينة: سنحاسب من ألقاها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:14 ص
كارثه بالمحلة.. كمامات وبدل العزل بالشوراع.. رئيس المدينة: سنحاسب من ألقاها كمامات وبدل عزل ملقاه بالطريق العام بالمحلة
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه كارثة بيئية بعد قيام إحدى المستشفيات بالمدينة لم يتم تحديدها حتي الأن، بالتخلص من الكمامات وبدل العزل والمخلفات الطبية الخطرة أسفل كوبري بنزايون بشارع البحر الرئيسي بالقرب من مستشفى مبرة المحلة ونادى قضاه المحلة.

وتظهر الصور تراكم كميات كبيرة من الكمامات وبدل العزل بالحوض المخصص لجمع القمامة أسفل الكوبري وتركها مرتعا للنباشين للعبث بها، بدلاً من التخلص منها بطريقه آمنة الأمر الذي ينذر بكارثة انتشار فيروس كورونا والأمراض الخطرة.

 

وأثارت هذه المخلفات الطبية قلق وخوف المواطنين مطالبين بسرعه تحديد مرتكب واقعة التخلص منها بهذه الطريقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

من جانبه أكد المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة، انه تم الدفع بحملة مكبرة من جهاز النظافه لازاله هذه المخلفات الطبية الخطرة والتعامل معها وفقا للإجراءات الاحترازية.
 
واضافرئيس مدينة المحلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان هذه الواقعه لن تمر مرور الكرام وسيتم محاسبه المسئول عنها بعد تحديده واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مؤكداً أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصه بنادي قضاة المحلة وبنك مصر للتعرف على هوية من قام بالقاء هذه النفايات الخطرة ومحاسبته وتحرير محضر ضده.

اخبار عاجله

بدل العزل

كمامات

مخلفات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة