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قناة أمريكية: ترامب يلجأ للقضاء لوقف كتاب "جون بولتون" ويراهن على "انتهاك السرية"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:21 م
قناة أمريكية: ترامب يلجأ للقضاء لوقف كتاب "جون بولتون" ويراهن على "انتهاك السرية" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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ذكرت قناة أيه بى سى الإخبارية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المقرر أن يرفع دعوى قضائية لوقف نشر كتاب لجون بولتون ، مستشاره الثالث للأمن القومي.

 

وأوضح ترامب بحسب القناة أن الأمر متروك للنائب العام وليام بار لإصدار أى اتهامات ، لكنه ألمح إلى أن الأمر سينتهى فى المحكمة، قائلا "سوف نرى ماذا سيحدث.. إنهم فى المحكمة أو أنهم سيكونون قريبًا فى المحكمة".

 

واتهم ترامب بولتون بعدم استكمال مراجعة ما قبل النشر للتأكد من أن الكتاب لا يحتوى على مواد سرية ليتناقض ذلك مع تصريحات محامى بولتون، تشاك كوبر، الذى قال أن موكله عمل لعدة أشهر مع متخصصى التصنيف فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض لإجراء تغييرات لتجنب الافصاح عن مواد سرية.

 

وعلق بار على اتهام ترامب، حيث قال المدعى العام أن مسؤولى الإدارة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عادةً ما يوقعون اتفاقيات عدم إفشاء تتطلب منهم الخضوع لعملية تصفية قبل أن يتمكنوا من نشر شيء بناءً على المعلومات التى حصلوا عليها فى الوظيفة.

 

وقال بار: "نحن لا نعتقد أن بولتون مر بهذه العملية ، ولم يكمل العملية ، وبالتالى فهو ينتهك تلك الاتفاقية". وأضاف أن إدارة ترامب "تحاول حملهم على إكمال العملية وإجراء عمليات الحذف الضرورية للمعلومات السرية".

 

كان من المقرر فى البداية نشر الكتاب فى وقت سابق من هذا العام ، لكنه تأخر عندما قال البيت الأبيض إنها تحتوى على معلومات سرية.

 

كان بولتون ، سفير سابق لدى الأمم المتحدة ، مستشار الأمن القومى بين أبريل 2018 وسبتمبر 2019. وعلى نحو مثير للجدل ، لم يشهد بولتون فى إجراءات العزل ضد ترامب والتى ركزت على محاولات أوكرانيا وترامب لمضايقة الحكومة هناك للتحقيق مع منافسه السياسى جو بايدن. وبرأ مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون ترامب فى فبراير.

 

وقال ناشره: ​​"ما رآه بولتون مندهشاً.. ترامب يريد أن يكون الرئيس الذى أعيد انتخابه وهذا هو الشيء الوحيد الذى يهمه، حتى لو كان ذلك يعنى تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

 

ووفقا للتقرير يجادل بولتون بأن مجلس النواب ارتكب سوء تصرف بسعيه لإقالة ترامب ، من خلال إبقاء ملاحقاتهم مركزة بشكل ضيق على أوكرانيا، ومحاولات ترامب إرغامها على التدخل فى الانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث يرى بولتون أن "انتهاكات ترامب مثل أوكرانيا موجودة عبر النطاق الكامل لسياسته الخارجية".

 

وبحسب القناة، عندما ظهرت أنباء عن خطط كتاب بولتون لأول مرة ، ورد أن ترامب وصفه بأنه "خائن" وقال إنه يريد مقاضاة لوقف النشر.

 

وكتب محامى بولتون ، تشاك كوبر ، فى صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضى "محاولة شفافة لاستخدام الأمن القومى كذريعة لفرض رقابة على بولتون ، فى انتهاك لحقه الدستورى فى التحدث فى مسائل ذات أهمية عامة قصوى .. لن تنجح هذه المحاولة ، وسينشر كتاب بولتون في23 يونيو".

 

أصبحت "كتب ترامب" سواء كانت معه أم ضده، تجارة رائجة حيث ذكرت صحيفة ديلى بيست أن ابنة أخت الرئيس، مارى ترامب ، ستنشر واحدة فى أغسطس. من المتوقع أن يحتوى على الكشف عن العلاقات الأسرية لترامب وشؤونه الضريبية.

 

 

 

 


ترامب

الرئيس الأمريكي

البيت الأبيض

الامن القومي

انتخابات أمريكا

اخبار امريكا

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