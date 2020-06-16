اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:39 م
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قفزة كبيرة فى أعداد وفيات بريطانيا بسبب كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:57 م
قفزة كبيرة فى أعداد وفيات بريطانيا بسبب كورونا كورونا فى بريطانيا
وكالات

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سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة حادة للوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 233 حالة جديدة مقابل 38 في الإحصائية المنشورة أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 15 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 233 حالة، لتصل إلى مستوى 41969.

وويمثل هذا الرقم قفزة كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت في الأيام الماضية تراجعا ملموسا لهذا المؤشر، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 12 يونيو 202 حالتين، وفي 13 يونيو 181، وفي 14 يونيو 36، وفي 15 يونيو 38.

 

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فيروس كورونا

كورونا فى بريطانيا

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