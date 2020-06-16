فيديو.. انتظام المرور على كوبرى 6 أكتوبر فى اتجاه المهندسين

كتبت هدى أبو بكر

شهد كوبرى 6 أكتوبر، انتظاما فى حركة المرور فى الاتجاهين، سواء للمتجه إلى مدينة نصر، أو للمتجه إلى وسط البلد والمهندسين. وشهد الكوبرى سيولة مرورية فى اتجاه وسط البلد والمهندسين، وذلك من مطلعه فى مدينة نصر، وحتى نهايته فى مخارج الدقى والمهندسين، باستثناء ظهور بعض الكثافات فى منتصف الكوبرى.

وفى الاتجاه المقابل أيضا للمتجه إلى مدينة نصر، انتظمت الحركة مع وجود كثافات فى جزء من الكوبرى أعلى منطقة رمسيس.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متوسطة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.