فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية لتجار ومنتسبى الغرفة التجارية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف برئاسة حسن جعفر سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، فتح باب الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحيه لتجار ومنتسبى الغرفه المسددين لاشتراكات السنه الحاليه وأسرهم .

وأشار جعفر فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إلى فتح باب الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية بعد غد الخميس، لأعضاء ومنتسبى الغرفة البالغ عددهم 70 ألف، وسيتم تقسيم الخدمة المتاحة إلى نوعين، الأولى خدمة العمليات والثانيه كارت الرعايا الطبيه، موضحا انه بالنسبه للنوع الاول سيمنح المشترك تغطية علاجية حتى 100 الف جنيه لاجراء أية عمليات جراحية وكذلك الأشعه والتحاليل المرتبطه بالعمليه داخل المستشفى، حيث تم التعاقد مع كبرى المستشفيات فضلا عن نفقات سيارات الاسعاف ونقل الموتى، كما تم الاتفاق مع مجموعه من معامل التحاليل ومراكز الأشعه بالمحافظه لدعم تجار المحافظه من منتسبى الغرفه خاصة أعضاء الجمعيه العموميه للغرفه من تجار وصناع ومؤدى خدمات فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت جعفر إلى أن مجلس إدارة الغرفه قسم التجار إلى 9 شرائح وتبدأ قيمة الاشتراك من 603 جنيها للشريحه الأقل والتى تبدأ من 18 سنه وحتى 24 سنه، وتصل إلى 718 جنيها للشريحه العمرية التى تبدأ من 25 حتى 29 سنه ثم ترتفع إلى 885 جنيه للشريحة التى تبدأ من 30 وحتى 34 سنه ثم تزداد إلى 1078 للشريحة التى تبدأ من 35 وحتى 39 سنه ثم ترتفع الى 1266 جنيها لشريحة التى تبدأ من 40 وحتى 44 سنه ثم ترتفع إلى 1565 للشريحه السنيه التى تبدأ من 45 وحتى 49 سنه ثم 1746 جنيه لشريحة التى تبدأ من 50 وحتى 54 سنه، و 2260 جنيها للشريحه التى تبدأ من 55 وحتى 59 سنه، اما الشريحة العمرية الأخيرة وهى 2838 جنيها و تبدأ من 60 وحتى 64 سنه،

وتابع جعفر : أن النوع الثانى من الخدمة وهو كارت الرعايا الطبيه سيتاح لجميع تجار ومنتسبى الغرفه المسددين لكافة الاشتراكات حتى وقت طلب الخدمه و ستبلغ قيمة الاشتراك فى هذه الخدمه سنويا 550 جنيها، وسيغطى هذا الكارت الاشعه والتحاليل والادويه والاطباء المتعاقد معهم بالاضافه إلى الحصول على خصومات وتخفيضات تتراوح بين 20 و 50% على العمليات الجراحية التى يجريها التاجر وذلك وفقا لكتيب التعليمات الذى سيتم تسليمه للتاجر مع الكارت عند الاشتراك فى الخدمة، موضحا ان الكارت يغطى كذلك 7 تحاليل لفيروس كورونا المستجد وذلك بمبلغ 185 جنيه.

وقال حسن جعفر إن غرفة بنى سويف منذ بدأت أزمة فيروس كورونا شكلت غرفة عمليات مستمره فى عملها على مدار الساعه لتوفير كافة أنواع الدعم اللازم لمنتسبى الغرفه بما يضمن استقرار الشارع التجارى فى تلك الأزمه الصعبه ووجد مجلس إدارة الغرفه ضرورة توسيع دائرة مشروع الرعايه الصحيه الذى تنفذه الغرفه من خلال تقديم خصومات مباشره للتجار لإجراء الإشاعات والتحاليل بتخفيضات كبيرة.

وأوضح جعفر أن مجلس الاداره سبق ان كلف أحد المكاتب الاستشاريه باعداد دراسه اكتواريه عن المشروع والتى تم عرضها على المجلس فى جلسته السابقه وتم اقرارها والموافقه عليها، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع معامل ومراكز للأشعه والتحاليل وكذلك الاتفاق مع كبرى المستشفيات لاجراء الجراحات اللازمة منوها عن تطبيق المشروع على الأسره من خلال إضافة قيمه مالية تتراوح بين 50 و200 جنيه للأسرة.