غالبية القراء يؤيدون مطالب الفتح الجزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول الفتح الجزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد مطالب الفتح الجزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 71% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم الفتح الجزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

فى حين أجاب 29 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى، قد أكد أن عودة فتح دور العبادة لابد وأن يكون بشكل مرحلى ولا يشمل كل المساجد بل الكبيرة منها فقط، والتى تعد محل ضمانة بسهولة الرقابة عليها والتزامها بالضوابط الموضوعه من قبل وزارة الأوقاف وبالأخص منها مراعاة المسافات بين المصلين .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن يمكن أن يقوم بعض أصحاب المذاهب المتشددة بعدم مراعاة المسافات بين المصلين وهو ما يمكن أن يسبب ضرر وزيادة فى عدد الإصابات، مطالبا هنا بعدم فتح الزاويا الصغيرة بمحافظات الجمهورية حتى ولوكانت تحت سيطرة وزارة الأوقاف.