اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عروسان من السعودية: "كورونا" عادت علينا بالنفع ودخلنا القفص الذهبى بـ5000 ريال

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:58 م
عروسان من السعودية: "كورونا" عادت علينا بالنفع ودخلنا القفص الذهبى بـ5000 ريال جانب من احتفال العريس السعودى"سهل" بزواجه
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح العريس سهل مختار وعروسه جواهر بالممكلة العربية السعودية، على الجهات المعنية منح استثناءات مدتها أسبوع للمتزوجين في ظل الظروف الراهنة لاستكمال مراسم الأفراح، لتكون نقلة نوعية ودعماً نفسياً لعرسان كورونا، وشرحا المعاناة والمصاعب التي واجهاها بسبب تأجيل زواجهما إلى اليوم الثاني عشر من شهر شوال بدلاً عن ثاني أيام العيد. وفق"عكاظ"

وأضافا أن ظروف كورونا أصابتهما بتوتر وضغط نفسي حاد بسبب المصاعب التي واجهاها في حجوزات الفنادق وتحديد موعد دقيق وواضح للزواج، ومع ذلك أكملا زواجهما بلا احتفال دون إشكالات باستثناء شهر العسل الذي ألغاه «كوفيد 19».

وقال العريس: «رب ضارة نافعة»، فالجائحة عادت إليه بالنفع، فلم يكلفه زواجه أكثر من 5 آلاف ريال، وهو سعيد ببدء حياته في ظل الجائحة؛ لأنها علمته دروساً مهمة، وتكوين الأسرة بالنسبة له كتكوين الشركة، تعلّم كيف يصرف أمواله، وأتاحت الجائحة له الجلوس أكثر مع شريكة الحياة للتفاهم.

أما العروس جواهر فقالت ، إنها افتقدت للمشاغل والمكياج والشعر كما افتقدت للتصوير، وقررت إقامة حفل بسيط بعد الجائحة فقط للتصوير دون معازيم. وتضيف بأن ربع مهرها ذهب هباءً منثوراً بسبب مقالب المشتريات عبر الإنترنت باختلاف الخامات والمقاسات، وعقبتها الكبيرة كانت في السفر؛ لأنها استنفدت رصيد إجازاتها وتم إلغاء الرحلة ومع ذلك فهي سعيدة؛ لأن الجائحة أسهمت في تقليل تكاليف الفرح.

 

عروسان بالسعودية

كورونا

الزواج فى عصر كورونا

الزواج بالسعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثورة السمكية

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثورة السمكية

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة