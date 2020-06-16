عروسان من السعودية: "كورونا" عادت علينا بالنفع ودخلنا القفص الذهبى بـ5000 ريال

إيمان حنا

اقترح العريس سهل مختار وعروسه جواهر بالممكلة العربية السعودية، على الجهات المعنية منح استثناءات مدتها أسبوع للمتزوجين في ظل الظروف الراهنة لاستكمال مراسم الأفراح، لتكون نقلة نوعية ودعماً نفسياً لعرسان كورونا، وشرحا المعاناة والمصاعب التي واجهاها بسبب تأجيل زواجهما إلى اليوم الثاني عشر من شهر شوال بدلاً عن ثاني أيام العيد. وفق"عكاظ"

وأضافا أن ظروف كورونا أصابتهما بتوتر وضغط نفسي حاد بسبب المصاعب التي واجهاها في حجوزات الفنادق وتحديد موعد دقيق وواضح للزواج، ومع ذلك أكملا زواجهما بلا احتفال دون إشكالات باستثناء شهر العسل الذي ألغاه «كوفيد 19».



وقال العريس: «رب ضارة نافعة»، فالجائحة عادت إليه بالنفع، فلم يكلفه زواجه أكثر من 5 آلاف ريال، وهو سعيد ببدء حياته في ظل الجائحة؛ لأنها علمته دروساً مهمة، وتكوين الأسرة بالنسبة له كتكوين الشركة، تعلّم كيف يصرف أمواله، وأتاحت الجائحة له الجلوس أكثر مع شريكة الحياة للتفاهم.



أما العروس جواهر فقالت ، إنها افتقدت للمشاغل والمكياج والشعر كما افتقدت للتصوير، وقررت إقامة حفل بسيط بعد الجائحة فقط للتصوير دون معازيم. وتضيف بأن ربع مهرها ذهب هباءً منثوراً بسبب مقالب المشتريات عبر الإنترنت باختلاف الخامات والمقاسات، وعقبتها الكبيرة كانت في السفر؛ لأنها استنفدت رصيد إجازاتها وتم إلغاء الرحلة ومع ذلك فهي سعيدة؛ لأن الجائحة أسهمت في تقليل تكاليف الفرح.