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ضوابط عرض كشوف المرشحين بانتخابات "النواب" للفردى والقائمة.. اعرفها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:00 ص
ضوابط عرض كشوف المرشحين بانتخابات "النواب" للفردى والقائمة.. اعرفها مجلس النواب
كتبت إيمان على

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

ووضع القانون ضوابط عرض كشوف المرشحين، وذلك مع مراعاة نص المادة "10 " والتى تنص على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بمستندات تتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزاب وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها بجانب شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الآخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.   

ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

ونرصد ضوابط عرض الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف المرشحين النهائية وفق التعديل الأخير للبرلمان عليه بناء على اقتراح حزب مستقبل وطن الذى تم الاستقرار عليه :

- يعرض في اليوم التالي لغلق باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.

- ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح

- ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية

- وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.


البرلمان

الحكومة

الوطنيه للانتخابات

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