اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:47 م
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رغم تحذيرات وكيل التموين..

صور.. تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع "السجائر" جنوب الأقصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:05 م
صور.. تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع "السجائر" جنوب الأقصر تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع "السجائر"
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تزاحم شديد بين المواطنين وتجمعات تعرضهم للخطر بالعدوى، وذلك خلال أعمال بيع "السجائر" بعد تحرير محاضر ضد المخالفين منهم، حيث قام عدد من التجار بتجميع كميات السجائر وبيعها بين العمارات والمنازل للأهالى للهروب من تحرير المحاضر بحقهم.

وكان قد ناشد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين والمتعهدين وكل نقاط البيع للسجائر والمدخنات بعدم التزاحم، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين، كما حذرت المديرية كل حلقات التداول ونقاط البيع أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه استغلال تلك الفترة التى حدث بها اختناق مؤقت، كما تؤكد المديرية أنه ستتم متابعة توفر هذه السلعة بزيادة المعروض منها خلال الأيام المقبلة، مناشدة التجار بأنه لا داعى للتخزين أو الشراء المبالغ فيه ولا داعى للتزاحم على منافذ شركة الدخان.

وكانت قد أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أنه فى إطار التعليمات الصادرة من الدكتور على المصيلحة وزير التموين والتجارة الداخلية، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الأسواق، وفى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن تحرير محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر، وتم ضبط 52 قاروصة بخلاف 26 قاروصة معسل لعدم وجود فواتير وذلك بمعرفة إدارة إسنا، كما تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تموينى ضد "س.ز" بإسنا لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتم تحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.

كما تابعت المديرية والجهات المعنية توزيع الوارد من الشركة خلال الفترة الماضية، حيث تم الأسبوع الماضى توزيع عدد 406000 علبة بعدد 812 كرتونة على متعهدى مدن البياضية والقرنة والطود والزينية، كما تابعت إدارة إسنا وأرمنت توزيع السجائر على المتعهدين، وجارٍ الإشراف والمرور ومتابعة كل حلقات التداول ومحلات البيع للمستهلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومستغلى تلك الفترة التى تمر بها البلاد.

تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع السجائر للمواطنين جنوب الأقصر (1)
 
تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع السجائر للمواطنين جنوب الأقصر (2)
 
تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع السجائر للمواطنين جنوب الأقصر (3)
 
تجمعات وتزاحم بين المواطنين خلال بيع السجائر للمواطنين جنوب الأقصر (4)

الاقصر

تزاحم على بيع السجائر بالاقصر

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اخبار المحافظات

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