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صور.. افتتاح مستشفى سمالوط النموذجى بتكلفة 317 مليون جنيه قريبا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:07 م
صور.. افتتاح مستشفى سمالوط النموذجى بتكلفة 317 مليون جنيه قريبا نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى سمالوط النموذجى
المنيا – حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجى، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسمياً ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالى المحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، كافة أقسام المستشفى بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، حيث أشار إلى أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى سمالوط النموذجي، يضم 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلى 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالى المحافظة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزي.

ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و38 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوى الطابق الثانى على 30 غرف إقامة للمرضى، ويحتوى الطابق الثالث على 18 غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوى الطابق الرابع على أقسام الولادة الطبيعية و5 غرف للعمليات الجراحية، و العناية المركزة، و20 حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

يذكر أن مستشفى سمالوط النموذجى مدرجة فى الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالى 2019- 2020، ويصل إجمالى تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى.

 

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