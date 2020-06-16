صور.. افتتاح مستشفى سمالوط النموذجى بتكلفة 317 مليون جنيه قريبا

كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجى، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافى الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسمياً ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالى المحافظة.
وتفقد نائب المحافظ، كافة أقسام المستشفى بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، حيث أشار إلى أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.
وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى سمالوط النموذجي، يضم 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلى 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالى المحافظة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى وأربعة طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزي.
ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و38 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوى الطابق الثانى على 30 غرف إقامة للمرضى، ويحتوى الطابق الثالث على 18 غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوى الطابق الرابع على أقسام الولادة الطبيعية و5 غرف للعمليات الجراحية، و العناية المركزة، و20 حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.
يذكر أن مستشفى سمالوط النموذجى مدرجة فى الخطة الاستثمارية لتطوير المستشفيات بمحافظة المنيا للعام المالى 2019- 2020، ويصل إجمالى تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى.
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