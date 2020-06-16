صحة جنوب سيناء: رش وتعقيم محل إقامة مخالطى حالات كورونا بنوبيع.. صور

جنوب سيناء- فايزة مرسال

كلف الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي في ضوء مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فى إدارة نويبع الصحية ، الدكتور محمد جمال مدير إدارة نويبع والدكتور هشام قطب مسئول الترصد بالإدارة بمتابعة رش وتعقيم محل إقامة المخالطين للحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد ومتابعة صرف الأدوية والمستلزمات الوقائية وتعليمات العزل المنزلى الخاصة بهم ومتابعة الحالة الصحية للمصابين والمخالطين وتوعيتهم بالأجراءات الاحترازية للتعامل اثناء العزل المنزلى التى اقرتها ادارة الطب الوقائي بالمدينة.

كما التقي الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة صباح اليوم الدكتور محمد وائل نقيب الأطباء بجنوب سيناء والوفد المرافق له بمقر ديوان المديرية لبحث أوضاع الأطباء والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتقديم النقابة عدد 500 واقي للوجه face shield ليتم توزيعها علي الأطقم الطبية بكافة مدن المحافظة .

من جانبه أوضح الدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء بأن هذه الواقيات تقدم من منطلق حرص النقابة في المشاركة ودعم الأطباء البشرين بالمستشفيات وديوان المديرية وجميع إدارات ووحدات الرعاية الأساسية والصيادلة والتمريض وكافة الأطقم الطبية أبطال جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا المستجد ، لإتخاذ أقصي إجراءات الحماية لمكافحة العدوي حرصا على سلامة الأطقم الطبية .

من جهته أثني الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة علي هذه الزيارة مقدما الشكر والتحية والتقدير للدكتور محمد وائل عبدالرحمن نقيب أطباء جنوب سيناء علي هذا الدعم العيني والمعنوي للأطقم الطبية العاملين بصحة جنوب سيناء .







