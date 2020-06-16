س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالى الجديد 2020/2021، وأن صرف العلاوات الخمس كان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.



"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن آليات صرف العلاوات الخمسة والمستفيدين منها وموعد الصرفمن خلال سؤال وجواب.



من المستفيدون من العلاوات الخمس ؟



أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ما عدد المستفيدين من العلاوات الخمس؟



يبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى



ما تكلفة العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات ؟



تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه ؟



متى سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ؟

سيتم الصرف اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات فى 1 ابريل 2021 .



ماذا عن صرف علاوة 14% الدورية السنوية لأصحاب المعاشات ؟



سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وباجمالى تكلفة 25 مليار جنيه.



ما عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ؟



وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى 2020 ما يقرب من 10 ملايين مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.



كيف يستطيع صاحب المعاش معرفة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة ؟



يستطيع معرفة الاستحقاق من عدمه من خلال الرقم القومى أو الرقم التأمينى عن طريق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمينات اعتبارا من يوم 24 يونيه الجارى ومن خلال هذا الاستعلام يعرف إذا كان مستحق وقيمة المعاش وكيف يحصل عليها وتاريخ حصوله عليها.



هل زادت قيمة المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال السنوات الماضية وما قيمتها ؟



شهدت المعاشات زيادة كبيرة منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 ففى عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه ، وعام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه ، وعام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.