اليوم السابع
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خط ساخن لتلقي بلاغات إصابات كورونا والرد على شكاوي المواطنين بالغربية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:45 ص
خط ساخن لتلقي بلاغات إصابات كورونا والرد على شكاوي المواطنين بالغربية محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن تخصيص خط ساخن برقم 15573 لتلقي بلاغات عن حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخط مفعل علي مدار اليوم لتلقي أي بلاغات من المواطنين والرد على استفسارات المواطنين عن أماكن مستشفيات العزل الصحي، وأيضا تلقي شكاوي المواطنين بخصوص حالات كورونا، مشيرا أن هناك 16طبيبا للرد على الاستفسارات طوال اليوم.
 
وأكد حميدة أن هناك تعليمات مشددة لمديري المستشفيات بالتعامل السريع مع جميع الحالات وإدخالها للمستشفيات والتنسيق بين مديري المستشفيات بخصوص توفير أماكن للمصابين، والرجوع للدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية حال وجود أي عقبات تواجه الأطباء بالمستشفيات ولتوفير اماكن للمرضي.
 
من ناحيه أخرى توفي مساء أمس الإثنين المحاسب أحمد شادى شقيق الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
كان شقيق مدير مستشفى المحلة العام، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وسحب عينات دم ومسحة حلق وجاءت نتيجتها إيجابية.
 
من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد البرعي مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي، فى بيان له عن تعافي مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحي بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.
 

اخبار عاجلة

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الخط الساخن

كورونا

مستشفى كفر الزيات

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