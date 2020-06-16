خروج سيدة عمرها 96 عاما من مستشفى السعديين بعد شفائها من فيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج أكبر معمرة من مستشفى السعديين بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تدعي فتحية ع. ، وتبلغ من العمر 96 عام.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفي، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليها بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

والجدير بالذكر أن الدكتور هشام مسعود أعلن صباح اليوم عن خروج 762 حالة شفاء بمحافظة الشرقية حتي الآن كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لترتفع معدلات الشفاء حتي الآن بالمحافظة، منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 142 بمستشفي السعديين، و 100 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 88 بمستشفي منيا القمح المركزي، 51 بعزل فاقوس، 48 بمستشفي بلبيس، 29 حالات بالصدر، و ٢٨ بمستشفي ههيا، و 22 بمستشفي الإبراهيمية، و 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر، و 21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 16 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 7 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي، وحالة بمستشفي أبو كبير.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفي، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفي، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.