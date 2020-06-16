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جنايات القاهرة ترفض تظلم متهم بـ"خلية الأمل الإرهابية" بالتحفظ على أمواله

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:03 م
جنايات القاهرة ترفض تظلم متهم بـ"خلية الأمل الإرهابية" بالتحفظ على أمواله اموال- أرشيفية
كتب كريم صحبى

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رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من أحد المتهمين المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "خلية الأمل الارهابية"، من تأييد أمر التحفظ على أمواله، الصادر فى اغسطس من العام الماضي.

 

وأصدرت النيابة العامة، قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم، بتاريخ 29 يونيو العام الماضي، وذلك على ذمه اتهامه فى القضية 930 حصر أمن الدولة العليا، التى يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية، وأيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار التحفظ على الأموال، فتقدم المتهم "ح.م" بتظلم جديد رفضته المحكمة بقرارها اليوم.

 

 

 

 


جنايات القاهرة

خلية الأمل الإرهابية

التحفظ على الأموال

الجماعة الإرهابية

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