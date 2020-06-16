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تمويل لقاح إمبريال كوليدج لكورونا بـ 56 مليون دولار لبدء التجارب البشرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:00 م
تمويل لقاح إمبريال كوليدج لكورونا بـ 56 مليون دولار لبدء التجارب البشرية لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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سيبدأ العلماء في امبريال كوليدج لندن أول تجارب سريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة هذا الاسبوع بتمويل يصل إلى 56 مليون دولار بدعم من حكومة المملكة المتحدة والجهات المانحة الخيرية، وفقا لما ذكرته وكاله رويترز.

تعد التجارب أول اختبار بشري لتكنولوجيا جديدة يقول الباحثون إنها يمكن أن تغير تطوير اللقاح من خلال تمكين الاستجابات السريعة للأمراض الناشئة مثل عدوى كوفيد 19.

امبريال

قال روبين شاتوك ، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج  الذي يقود هذا العمل ، إنه بدلاً من استخدام جزء من الفيروس ، كما تفعل العديد من اللقاحات ، يستخدم هذا اللقاح المحتمل خيوطًا اصطناعية من المادة الوراثية للفيروس  RNA  والتي هي معبأة داخل قطرات الدهون الصغيرة.

عند الحقن ، يرشد خلايا العضلات لإنتاج بروتينات الفيروس للحماية من العدوى في المستقبل، وأوضح  فريق شاتوك في بيان إن اللقاح أظهر في الاختبارات على الحيوانات أنه آمن وأظهر "علامات مشجعة على استجابة مناعية فعالة".

سيحصل حوالي 300 متطوع سليم على جرعتين من اللقاح في التجارب البشرية الأولية لاختبار ما إذا كان آمنًا في البشر وما إذا كان ينتج استجابة مناعية فعالة ضد كوفيد 19.إذا أظهر ذلك وعدًا ، فسيتم التخطيط لإجراء تجارب أكبر مع حوالي 6000 شخص في وقت لاحق من هذا العام.

تأتي التجارب على لقاح كورونا بعد أن حصل الفريق على 41 مليون جنيه استرليني من التمويل من حكومة المملكة المتحدة بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه استرليني من التبرعات الخيرية.

 


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كورونا نيوز

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