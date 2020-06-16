"تعليم أسيوط" ينهى استعداداته للثانوية العامة بتطهير اللجان وبوابات للتعقيم.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إستعداداتها لإمتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 21 من الشهر الجارى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تفقد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط "أ" ومقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" والتي مقرر لها يوم 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020 مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافقه خلال الجولة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام جهاز تنسيق الخدمات بالمديرية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وهويدا الطماوي نقيب المعلمين وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر لجنة مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة للغات ومقر لجنة مدرسة الفاروق الرسمية للغات بحي شرق وتفقد فصول المدرسة ودورات المياه وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة كما تفقد مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمدرسة الحمراء الإعدادية بنات وشاهد التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها مشددًا على توفير كافة الاحتياجات لهم واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط " أ " ومقره المدرسة الفكرية بمدينة أسيوط ورئيسه أشرف داش ووكيل الكنترول حسام محمود ويشمل تقدير درجات الامتحانات لمحافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد واستمع إلى شرح عن أقسام الكنترول وخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير اجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار منظومة التطهير والتعقيم كما تفقد مقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم وشدد على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان.

وفي نهاية الجولة اجتمع المحافظ مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة للتأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد حماية لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين وشهد الاجتماع مناقشات بين الوزير المحافظ ومديري الإدارات التعليمية لتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لرفع كافة الاشغالات من محيط المدارس ومنع انتشار الباعة الجائلين ومنع الزحام أمام اللجان أثناء دخول أو خروج الطلاب من اللجان وتوفير كافة الاحتياجات لانتظام أعمال الامتحانات.

كما استعرض المحافظ الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوى" وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء فضلا عن تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية والانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة وتجهيز جميع اللجان وتعقيمها فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم مشددًا على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفر الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة والتأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنه تم عقد عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة فضلًا عن تجهيز لجان الامتحانات البالغ عددها 94 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن وتجهيزها بالتخوت اللازمة لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ .



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة



محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة