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تعرف على كيفية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:22 م
تعرف على كيفية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، مؤكدة أنها مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015.

وأضافت أن عن عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وقالت الوزيرة إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وأضافت الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائى لأن الحكم القضائى لم يكن فى صالح أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال فى الاقتصاد المحلى.

وأوضحت الوزيرة إن الوزارة انشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.


وزيرة التضامن

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