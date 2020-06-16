تعرف على التفاصيل الكاملة للتقدم لمسابقة أحسن صورة علمية وطبيعية لعام 2020

كتب محمد صبحى

مع إعلان أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم فى مسابقة التصوير الفوتوغرافى لاختيار أحسن صور علمية فى عام 2020، يرصد اليوم السابع التفاصيل الكاملة للمسابقة :-



1 -فتح باب التقدم من 9 يونيه حتى الأول من أغسطس



2 - يشترط أن تكون كل الصور المشاركة هى صور أصلية، وتم تصويرها عن طريق المشترك.



3 - لا يوجد أية رسوم اشتراك للمسابقة.



4 - سوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا



5 - تبحث لجنة التحكيم عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة





6 - تشمل المسابقة 5 مجالات علمية التالية: العلوم الطبيعية (الفيزياء – الكيمياء – الجيولوجيا – الفلك – الفضاء)، علوم الحياة (الأحياء – الهندسة الوراثية – الوراثة – الكيمياء الحيوية – الكائنات الدقيقة)، العلوم التكنولوجية المتقدمة (البيوتكنولوجى – النانوتكنولوجى – الذكاء الاصطناعي)، والعلوم الهندسية والبيئية (البيئة – المناخ – العمارة – الميكانيكا) والتراث المصرى (الطبيعة- العادات والتقاليد- الآثار- الريف المصرى- الصعيد-المدن الساحلية والحدودية)





7 - تقدم الأكاديمية جوائز مالية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل على التوالى فى كل مجال من المجالات المذكورة.



8 - ملكية الصورة المشاركة تؤول إلى الأكاديمية





وكان الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية قال إن هذه المسابقة تأتى فى إطار جهود الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتصوير العلمى المحترف بين فئات المجتمع، حيث يمثل التصوير الفوتوغرافى أداة قوية فى التقاط الظواهر العلمية والحياة البرية فى دعم التواصل العلمى ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن غير المعقول أن نستخدم صور محمية بحقوق مؤلف من على الإنترنت فى كل محاضراتنا وتقاريرينا وعروضنا المرئية وحتى صفحات مواقع الإنترنت الخاصة بمؤساستنا، منتهكين حقوق الملكية ونحن المسؤولين عن حمايتها، وحتى إذا قمنا بشراء حقوق هذه الصور من بعض المواقع المعروفة فإننا نحافظ على حقوق الملكية ولكننا نساعد فى طمس الهوية المصرية، ومن المعلوم أن كل تفريط فى الهوية حتما سيتبعه، ولو بعد حين، تفريط فى التاريخ وكل تفريط فى التاريخ سيتبعه حتما تفريط فى الجغرافيا وهذا ما نخشاه.