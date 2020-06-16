تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة ترويج الاستروكس بالسلام

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الاستروكس بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو"م.ح"، سائق، عثر بحوزته على كمية من الاستروكس وزنت 500 جرامًا قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها؛ نظرًا لمروره بأزمة مالية.

كانت بداية الواقعة عندما وَردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام سائق بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه وعثر بحوزته على 500 جرامًا من مخدر الاستروكس وهاتف محمول، لتسهيل الاتصال بعملائه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.