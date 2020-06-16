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بى بى سى: كوريا الشمالية تفجر مكتب اتصال مشترك مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:42 ص
بى بى سى: كوريا الشمالية تفجر مكتب اتصال مشترك مع كوريا الجنوبية زعيم كوريا الشمالية
كتبت: نهال أبو السعود

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قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصال المشترك مع الجنوب بالقرب من بلدة كايسونج الحدودية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من تجديد الشمال للتهديدات بعمل عسكري ضد الجنوب.

تم افتتاح الموقع ، الموجود في أراضي الشمال ، في عام 2018 لمساعدة الكوريتين على التواصل، حيث كان مكتب الاتصال فارغًا منذ يناير بسبب قيود Covid-19.

يذكر انه قد تصاعدت التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية منذ أسابيع ، مدفوعة من قبل الجماعات المنشقة في الجنوب التي أرسلت الدعاية في الشمال.

وهددت أخت زعيم كوريا الشمالية ، كيم يو جونج، بهدم المكتب في "مشهد مأساوي" في بيان صدر في مطلع الأسبوع، وشكلت الدولتان المكتب بعد محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ونظيره من الجنوب الرئيس مون جاي إن.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر عسكري كوري جنوبي أن كوريا الشمالية نسفت فيما يبدو مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كايسونج بالشمال.

كانت كوريا الشمالية قد وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.

 

 


كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

كيم جونج اون

مون جاي

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