وقال بوجدانوف لوكالة أنباء" سبوتنيك": " تم عقد هذه المباحثات مع الوفد الليبي التابع لشرق البلاد برئاسة وزير خارجية الحكومة الليبية بطبرق وعضوية ممثل مجلس النواب وممثل قائد الجيش الوطني"، مشيرا إلى أن هذا الوفد قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفا أن المباحثات استمرت لمدة 4 ساعات، وتم خلالها التطرق إلى كل جوانب المسألة، التي تتعلق بالتسوية الليبية".