بدء مؤتمر وزيرة التضامن لإعلان آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالى 2020/2021 فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى بحضور سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعىُ للعاملين العام والخاص ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعىُ للعاملين بالقطاع الحكومى.



وكانت " القباج " قد وجهت مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.