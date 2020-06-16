أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، تسجيل 120 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات ال(24) الماضية، وهو أعلى حصيلة وفيات يومية منذ انتشار الجائحة، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 2783 حالة، وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سجلت 4634 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال(24) الماضية ليبلغ الإجمالي 146 ألفا و863 حالة.
وأعلنت الحكومة أنه تم تحديد 20 مدينة على أنها نقاط ساخنة محتملة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث يلزم اتخاذ تدابير تقييدية لاحتواء الفيروس، تمشيا مع سياسة الإغلاق التي ينتهجها رئيس الوزراء.
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