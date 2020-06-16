وأعلنت الحكومة أنه تم تحديد 20 مدينة على أنها نقاط ساخنة محتملة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حيث يلزم اتخاذ تدابير تقييدية لاحتواء الفيروس، تمشيا مع سياسة الإغلاق التي ينتهجها رئيس الوزراء.