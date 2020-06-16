اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:36 م
خالد صلاح
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الولايات المتحدة تشارك فى قمة كوبنهاجن للديمقراطية 2020

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:44 م
الولايات المتحدة تشارك فى قمة كوبنهاجن للديمقراطية 2020 مورجان أورتاجوس
أ ش أ

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تشارك الولايات المتحدة في قمة كوبنهاجن للديمقراطية 2020، والمقرر عقدها يوم 19 يونيو الجارى تحت شعار "الدفاع عن الديمقراطية خلال جائحة كوفيد ـ 19 .. وجهات نظر عبر الأطلسى".


وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن مايك بومبيو وزير الخارجية سوف يلقي خطاب القمة الرئيسي والذي سيتناول فيه موضوعات شتى من بينها تعزيز الشفافية والمحاسبة في ظل تعدد المؤسسات ، وحكم القانون ، والحرية الدينية ، والتهديدات التي تواجهها الممارسة الديمقراطية حول العالم.


وأضافت أنه من المقرر أن تجتذب قمة هذا العام أكثر من 500 مشارك من الشخصيات السياسية والدينية البارزة وقادة الأعمال والمعارضين السياسيين ومؤيدي الديمقراطية، منوهة إلى أن هذه القمة هي من أهم أنشطة مؤسسة تحالف الديقراطيات الدنماركية والتي تستهدف المساعدة في تعزيز التحالف عبر الأطلسي إلى جانب دعم جهود الاستقرار للديمقراطيات في المناطق التي شهدت نزاعات.


ويستضيف القمة كل من أنديرس فوج راسموسين رئيس الوزراء الدانماركي السابق والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، وهو كذلك مؤسس تحالف الديمقراطيات، وهي قمة تمثل جميع وجهات النظر السياسية وكانت قد استضافت من قبل وفودا من الكونجرس الأمريكي بحزبيه في أعوام سابقة.


أمريكا

كوبنهاجن

قمة كوبنهاجن للديمقراطية

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