اليوم السابع
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الوزراء الكويتى لمؤسسات الدولة: أَلزموا أصحاب الأعمال بتذاكر سفر المخالفين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:45 ص
الوزراء الكويتى لمؤسسات الدولة: أَلزموا أصحاب الأعمال بتذاكر سفر المخالفين رئيس مجلس الوزراء الكويتى
إيمان حنا

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شدد مجلس الوزراء الكويتى على ضرورة إلزام أصحاب الأعمال بدفع تكاليف سفر المقيمين المخالفين الذين على كفالتهم. وكلف المجلس خلال اجتماعه برئاسة الشيخ صباح الخالد، الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية، لتحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين جرى إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع التزام جميع أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة. وفق القبس.

وجدد المجلس دعوة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتحقيق معايير ومؤشرات الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحين احتواء وباء كورونا والقضاء عليه.

ووافق على عودة مزاولة التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولة الأنشطة وفقاً لمراحل خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية. مستجدات الفيروس ثم شرح وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابات والشفاء والوفاة في مختلف محافظات البلاد، حيث تبين ارتفاع حالات الشفاء بنسبة تجاوزت % 75 مقابل تزايد حالات الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.

وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرض التوصيات المقدمة من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا».

وأحيط المجلس علماً بطلب وزارة الخارجية بشأن عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد وأسرهم العالقين في الخارج والراغبين بالعودة إلى البلاد. واعتمد المجلس دليلي الإرشادات الخاصة بإعادة فتح أنشطة كل من المرحلتين الثانية والثالثة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مجمع الوزارات

ومن جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن إعادة تخطيط الحركة المرورية في الموقع الجنوبي لمبنى مجمع الوزارات الكائن في منطقة المرقاب، وكلف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع كل من الجهات المعنية لسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحلول العاجلة والمرحلية والدائمة لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في هذا الموقع، وموافاة مجلس الوزراء بأية معوقات قد تعترض سير العمل بمشروع إعادة تخطيط الحركة المرورية بتلك المنطقة.

و بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، خاصة ما تعلق بجلسة مجلس الأمة المزمع عقدها اليوم وغداً لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير التربية وزير التعليم العالي ووزير المالية وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا المستجد.


الكويت

مجلس الوزراء الكويتى

المقيمين المخالفين

تذاكر طيران لاعادة المقيمين

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