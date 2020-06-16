الوحدة المحلية بسمالوط: إحالة 54 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط فى العمل

المنيا - حسن عبد الغفار

أحال محمد سيد رئيس مجلس مدينة سمالوط عددا من العاملين بديوان الوحدة المحلية للتحقيق وذلك لعدم الانضباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، حيث أحال رئيس المركز والمدينة 54 موظف بينهم مؤقتين للتحقيق وذلك حفاظا على الانضباط وحسن سير العمل.

وكان رئيس المركز والمدينة كلف إدارة التفتيش والرقابة بالوحدة بالمرور على الإدارات للوقوف على مدى انضباط العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية .

وتبين عدم التزام بعض العاملين وقد تم عمل مذكرة بذلك وتأشر عليها الشئون القانونية للتحقيق.

وأكد رئيس المركز أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه ضد من يقصر فى عمله من اجل تقديم الخدمات للمواطن وانه لا يوجد بيننا كسول او متخاذل.

كما واصلت الوحدة المحليه بسمالوط حملاتها المكبرة لازالة المبانى والابراج المخالفة وكذا التعديات بكافة أشكالها بالمدينة والقرى.

وقال رئيس المركز والمدينة إن أعمال الإزالة تتم بشكل يومى بجميع قرى سمالوط والمدينة وذلك لرصد اى مخالفه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه حيال المخالف وتحويلهم الى النيابه العسكرية وذلك تنفيذا لتعليمات السيد اللواء الوزير المحافظ . حيث بلغ عدد حالات الازالة 24 حالة باجمالى مساحة 15قيراط و 8 سهم .وذلك بحضور كل من المهندس /احمد جمال والسيد /عماد حسن نواب رئيس المركز وقوات انفاذ القانون من رجال الشرطه والحمايه المدنية .

وتواصل ايضا الوحدات المحليه القروية ايضا اعمال النظافه العامه والرش والتطهير للشوارع واماكن تقديم الخدمات العامه ضمن الاجراءات الاحترازية والوقالية لمواجهة فيرس كرونا المستجد