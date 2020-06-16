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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى سقوط سيدة من الطابق الخامس بالقطامية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:50 م
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى سقوط سيدة من الطابق الخامس بالقطامية سقوط سيدة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سقوط سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا من شرفة منزلها بالطابق الخامس بمنطقة القطامية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من الأهالى يفيد بسقوط سيدة 35 عامًا من شرفة المنزل مما أدى لإصابتها عدة إصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


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