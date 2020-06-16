اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اللوفر الإماراتى والمواقع الثقافية بأبو ظبى يستعدان لاستقبال الزوار قريبا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:49 ص
اللوفر الإماراتى والمواقع الثقافية بأبو ظبى يستعدان لاستقبال الزوار قريبا متحف اللوفر بأبو ظبى
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إجراءات صارمة للصحة والسلامة استعداداً لإعادة فتح عدد مختار من المتاحف والمواقع الثقافية في إمارة أبوظبي قريباً، ضمن خطط لمساعدة المجتمع والزوار على التعافي بعد فترة الإغلاق الطويلة.
 
وحددت المبادئ التوجيهية التي وضعتها الدائرة نسبة الزوار لكل موقع بـ 40 % فقط من طاقته الاستيعابية، كما حددت مختلف الجوانب الواجب مراعاتها في تجارب الزوار، ومساحات العرض، وقواعد التباعد الاجتماعي، وإجراءات ضبط الجمهور، والمطاعم، ودورات المياه، والقواعد التي تحدد عودة الموظفين إلى عملهم بأمان.
 
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الاماراتية،: نؤمن بأن الفن والثقافة قادران على مساعدة الناس على التوحد والتعافي، ونفخر في الدائرة أنه يمكننا أن نحقق ذلك بالاستفادة من القوة المتأصلة في الفن لدعم المجتمع وعودة الأمور إلى طبيعتها في هذه الأوقات غير المسبوقة.
 
وأضاف : "انطلاقاً من مهمتنا كمؤسسة داعمة لقطاع الثقافة في أبوظبي، سيتم تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة في جميع مواقعنا الثقافية ومتحف اللوفر أبوظبي وذلك لتأمين أعلى درجات الحماية والسلامة للزوار عند إعادة افتتاح هذه المواقع".
 
وأوضح أن هذه التوجيهات تفرض معايير صارمة يجب على المواقع اتباعها لضمان تجربة ممتعة ومفيدة مع الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مشيرا إلى أن خطوة إعادة فتح المواقع الثقافية تعكس التقدم الذي حققته أبوظبي في مساعيها لاحتواء الوباء، وقال : إننا نتطلع للترحيب بعودة عشاق الثقافة والفنون إلى معالمنا الثقافية مع نهاية شهر يونيو الحالي.
 
وقبل إعادة فتح أبوابها للزوار، يتعين على جميع المواقع الثقافية في أبوظبي إجراء تقييم شامل للمخاطر لضمان صحة وسلامة ضيوفها، ومراقبة امتثالهم للقوانين المفروضة، ثم يتعين على هذه المواقع إلزام الزوار والموظفين بالتباعد الاجتماعي بترك مسافة مترين بين كل شخصين.
 
وتم تركيب كاميرات حرارية على مدخل كل موقع لضمان خضوع جميع الداخلين من موظفين وزوار ومقاولين لفحص حرارة أجسامهم، حيث تولي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أهمية قصوى للصحة العامة وسلامة المجتمع ضمن خططها لإعادة فتح المواقع الثقافية.

متحف اللوفر

ابو ظبى

المتاحف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة