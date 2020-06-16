اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة: مطران البحيرة بخير ولا صحة لشائعات مرضه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:47 م
الكنيسة: مطران البحيرة بخير ولا صحة لشائعات مرضه الأنبا باخوميوس
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، ما وصفه بشائعات بخصوص صحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها. وقال فى بيان له: "المطرانية تؤكد أن المطران بخير وهو متواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن صحته"، مضيفا: "قام نيافته بعمل مداخلة تليفونية صباح اليوم".

واستكمل: "ترجو المطرانية الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى وترديدها دون التأكد من صحتها".

فيما قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرًا للإصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل، وذلك عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "إن من يعمل فى الكنيسة من وقت لآخر يتعرض لإهانات قد تكون بأشكال مختلفة وكثيرة؛ فأعتبر الإهانة بمثابه مكافأة- نيشان يخطو به الخادم أو الخادمة". وأضاف البابا تواضروس الثانى أنه خلال صوم الرسل نصلى من أجل الفقراء والمحتاجين.


مطران البحيرة

باخوميوس

الانبا باخوميوس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة