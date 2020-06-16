العمليات المشتركة العراقية: نلاحق جهات تقف وراء إطلاق الصواريخ فى بغداد

كتب محمد عبد العظيم

أكدت هيئة العمليات المشتركة العراقية، أنها نلاحق الجهات التي تطلق الصواريخ على مواقع في العاصمة بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشهدت الفترة الماضية سقوط العديد من الصواريخ فى عدة مناطق بالعاصمة العراقية، منها المنطقة الخضراء وبالقرب من مقر السفارة الأمريكية، وكذلك بالقرب من مطار بغداد الدولى وغيرها.

وكانت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، قد أكدت فى وقت سابق نقلا عن الجيش العراقى يؤكد سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق ولا ضحايا.

وأضاف الجيش العراقى، أن الصاروخ أُطلق من منطقة جنوبي المطار وأنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.