العظمى بالقاهرة تصل 39 درجة.. تعرف على توقعات طقس الغد ذروة الموجة الحارة

كتب محمود راغب

تتعرض البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء لموجة حارة وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى الدرجات يستمر ليوم غد الأربعاء ذروة الموجة الحارة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل الموجة الحارة لذروة الارتفاع غدا الأربعاء، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.