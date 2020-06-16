العاملون بالرعاية الصحية بلوس أنجلوس يحتجون ضد المعاملات العنصرية.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

نظم العاملون بالرعاية الصحية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، تضامنا و اعتراضا على العنصرية النظامية التى يعامل بها السود بأمريكا، و منها ممارسة العنف بوحشية من قبل الشرطة الأمريكية.



العاملات المشاركات بالوقفة

أسفرت معاملات الشرطة الأمريكية الوحشية، عن مقتل مواطن أمريكى من أصول أفريقية "ريتشارد بروكس" عن طريق اطلاق الرصاص عليه من قبل فرد شرطة بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.



المشاركون بالوقفة الإحتجاجية

حيث تسببت تلك الحادثة فى إعلان رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس فى وقت سابق، أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة، فى أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.



طبيبة ترتدى البالطوا الأبيض خلال الوقفة

و تشهد معظم الولايات بأمريكا فى الآونة الأخيرة، تظاهرات عدة و ذلك احتجاجا و اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، المواطن الأمريكى من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة بمدينا مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية منذ أسبوعين.