السفيرة الألمانية: القوات الأمريكية فى أوروبا للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي

واشنطن (رويترز)

ذكرت السفيرة الألمانية فى واشنطن إميلى هاربر، اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية فى أوروبا موجودة للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خططا لخفض قوات بلاده هناك إلى 25 ألفا.

وقالت هاربر فى مؤتمر افتراضى عقده مجلس العلاقات الخارجية "تعاوننا بشان الأمور العسكرية والأمنية دائما ما كان وثيقا للغاية وسيظل كذلك".

وأضافت "القوات الأمريكية... ليست هناك للدفاع عن ألمانيا، وإنما للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي"، وسيقلص ترامب قوات بلاده بنحو 9500 جندي، مما سيغضب كلا من نواب حزبه الجمهورى فى الكونجرس وشركاء حلف الأطلسي.

وشكا ترامب من أن ألمانيا لا تنفق ما يكفى على الدفاع مثلما يشترط حلف الأطلسي. وقال إن الولايات المتحدة ستسحب القوات حتى تنفق برلين المزيد.