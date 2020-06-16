اليوم السابع
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السفارات الروسية تتلقى رسائل تهديدات بالتلغيم عبر البريد الإلكترونى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:19 م
السفارات الروسية تتلقى رسائل تهديدات بالتلغيم عبر البريد الإلكترونى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
موسكو(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفاراتها تتلقى بشكل دورى رسائل عبر البريد الإلكترونى تحمل تهديدات بالتلغيم، وذكرت الخارجية الروسية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، تعليقا على موجة تهديدات (التلغيم) التي اجتاحت السفارات الروسية في أوائل يونيو الجارى: "لسوء الحظ، تتلقى البعثات الدبلوماسية الخارجية الروسية رسائل عبر البريد الإلكتروني من وقت لآخر تحمل تهديدات مختلفة، والتي هي بشكل عام كاذبة".

وأضافت "أن الأجهزة الأمنية للبعثات الخارجية الروسية بالتعاون مع السلطات المختصة في الدول المضيفة تولي الاهتمام اللازم لهذا الموضوع"، موضحة أن العمل جار لتحديد مصادر التهديدات ومنع تكرارها، ومشددة على أن إرسال مثل هذه الرسائل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وفى وقت سابق، أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الروسية فلاديمير تيتوف أن بلاده ستتخذ ردا شاملا على احتمال نقل الأسلحة النووية الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، وقال تيتوف ، في تصريح لوكالة أنباء " سبوتنيك" " إن تصريحات السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر بشأن هذا الاحتمال ستعني أن روسيا ستتخذ ردا شاملا على أى تهديد محتمل لها".

وأضاف :"أن هذه التصريحات هي في الغالب ضربة للعلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، وكذلك رد فعل على المناقشات السياسية الداخلية في ألمانيا بشأن الحاجة إلى تخزين الترسانات النووية الأجنبية على أراضيها". وتابع الدبلوماسي الروسي :" بغض النظر عن المعدات العسكرية، التي سيتم نشرها على الأراضي البولندية والتى تهدد بلادنا، فإن الجهات الروسية المختصة ستتخذ إجراءات شاملة للرد". وكانت السفيرة الأمريكية في بولندا قد أعلنت مؤخرا عن احتمال نقل أسلحة بلادها النووية من ألمانيا إلى الأراضي البولندية .

 

 


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