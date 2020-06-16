اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فى محاولة لإبعاد ليبيا عن رموزها العربية..

"الرئاسى الليبى" يقرر تغيير اسم مدرسة جمال عبد الناصر إلى البنيان المرصوص

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:49 م
"الرئاسى الليبى" يقرر تغيير اسم مدرسة جمال عبد الناصر إلى البنيان المرصوص محمد عمارى زايد والميلشيات المسلحة والمشير حفتر
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يسعى عدد من أعضاء المجلس الرئاسى الليبى إلى إبعاد ليبيا عن رموزها العربية وممارسة عدوان على تاريخ البلدين وإبعاد ليبيا عن رموزها العربية، وذلك بتغيير عدد من أسماء القيادات العربية التى كان لها دورا بارزا فى دعم ليبيا وشعبها خلال القرن العشرين، واستبدالها بأسماء آخرى بعضها تركى.
 
وقرر عضو المجلس الرئاسى الليبى – المنتمى للجماعة الليبية المقاتلة – محمد عمارى زايد تغيير اسم مدرسة جمال عبد الناصر فى مدينة مصراتة إلى مدرسة البنيان المرصوص، وذلك فى محاولة لتشويه الحقائق والعدوان على تاريخ مصر وليبيا المشترك.
 
وفى قرار استفزازى جديد فى طرابلس، أعلنت بلدية تاجوراء الواقعة شرقي العاصمة الليبية طرابلس، إطلاق اسم السلطان العثمانى سليمان القانوني على أهم الطرق الموجودة في المدينة، وذلك فى إشارة إلى حجم التودد الذى تقوم به حكومة الوفاق إلى النظام التركى بقيادة أردوغان.
 
وترتبط مصر وليبيا بعلاقات تاريخية خلال فترة الاستعمار الأجنبى وقد ساعد الشعب المصرى القبائل الليبية بقيادة الشهيد عمر المختار لمقاومة الاستعمار الإيطالى، وكانت مصر خط الإمدادات الرئيسى للأسلحة التى تصل للمجاهدين.
 
وتسعى تركيا للتواجد بشكل دائم فى ليبيا عبر تحركاته تقوم بها على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والثقافية، وذلك لإحياء تاريخ الدولة العثمانية التى احتلت ليبيا لعقود طويلة.

ليبيا

اخبار ليبيا

جمال عبد الناصر

المجلس الرئاسى الليبى

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة