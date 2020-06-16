الخارجية الألمانية تشدد على أهمية بقاء الجنود الأمريكيين بالبلاد

وكالات

أكدت الخارجية الألمانية أن بقاء القوات الأمريكية في ألمانيا مهم لأمن أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه على خفض عديد تلك القوات المنتشرة هناك.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال زيارة لبولندا، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن الوجود الأمريكي في ألمانيا مهم للأمن ليس فقط بالنسبة لألمانيا بل أيضا لأمن الولايات المتحدة، وخصوصا لأمن أو

ولفت الوزير إلى أن ألمانيا لم تحصل على أي تفاصيل عن موعد وكيفية إعادة انتشار القوات الأمريكية، مؤكدا: "لم تستطع لا وزارة الخارجية الأمريكية ولا البنتاغون تقديم أي معلومات عن هذا الأمر"، مضيفا أن أي تغييرات في الهيكلية الأمنية في أوروبا "تحتاج بالتأكيد إلى بحث".