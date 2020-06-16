

جاء ذلك فى اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار النمساوي سباستيان كورتس ونائبه فيرنر كوجلر والوزراء .



وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار ورئيس حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في تصريحات له اليوم عقب الاجتماع إنه يجب أن تصل التدابير المقررة إلى المتضررين من الجائحة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.



وأشار كوجلر إلى أنه سيكون للزيادة في مساعدات كورونا تأثير كبير على نسبة الديون والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 90 في المائة هذا العام، لافتا الى تفاؤله بقدرة الاقتصاد النمساوي على امتصاص الأزمة وعودة المؤشرات الاقتصادية إلى المسار الصحي السليم.