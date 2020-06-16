وقالت المحكمة الجنائية الدولية، فى بيان، إنه تقرر فصل القضية ضد عبد الرحمن علي كوشيب عن القضية ضد احمد هارون، حيث إن هارون لم يُسلم بعد إلى المحكمة، وذلك بهدف ضمان حق كوشيب في إجراءات عادلة وسريعة.

وأشارت المحكمة إلى أن كوشيب مثل لأول مرة أمام القاضي لدى الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سلفاتوري آيتالا وأن الجلسة عقدت في حضور المدعي العام والدفاع، ومثل كوشيب، محامي الدفاع سيريل لاوتشي.

وتثبت القاضي من هوية المشتبه به، ومن أنه أُبلغ بوضوح بالجرائم التي يُدعى بمسئوليته عنها وبحقوقه وفقا لنظام روما الأساسي بلغة يفهمها تماما، وتقرر عقد جلسة اعتماد التهم بصورة مبدئية في 7 ديسمبر القادم.

