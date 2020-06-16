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التموين: خدمات جديدة ستكون على موقع الوزارة بداية الشهر المقبل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:18 م
التموين: خدمات جديدة ستكون على موقع الوزارة بداية الشهر المقبل التموين
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن هناك بروتوكول تعاون وثيق بين التموين والتضامن الاجتماعى بشأن مستفيدي تكافل وكرامة وتوفير بطاقات التموين لهم دون أن يطلبوا، إذا لم يكن ممن ليسوا ضمن منظومة التموين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: بمجرد البدء في الإجراءات الاحترازية تم إيقاف جميع الخدمات في حال فقد البطاقة التموينية لا يوجد عمل محضر أو غيررها وأن يقدم على خدمة بدل فاقد من خلال الموقع الإلكتورنى وغير ملزم أن يذهب إلى أحد مكاتب التموين، طالما أنه مسجل رقم تليفون له أو أحد المستفيدين من بطاقة التموين وهذه الخدمة موجودة خلال الفترة الماضية واستفاد منها 30 ألف مواطن ويذهب المواطن لاستلام بدل الفاقد أو التالف من أحد مكاتب التموين لاستلامها بالرقم القومى.

وتابع: نحن أجبرنا للتعايش مع فيروس كورونا لأننا لا نعرف متى ينتهى وسنستطيع تحويل الصرف وتغيير محافظة الصرف وسنضيف جدمة جديدة وهى التفعيل الإلكترونى ويستطيع الدخول على الموقع إذا نسى كلمة السر سنرسلها على الهاتف في رسالة إس إم إس وعلى كل مواطن أن يسجل رقم هاتفه حتى يقطع الطريق على أي من المتلاعبين أو أن يتم نقل الصرف من محافظة إلى محافظة، وإن شاء الله في بدايات الشهر القادم ستكون الخدمة موجودة ونحن الآن في مرحلة التجارب.

وأكمل: يوميا يتم عملية التنقية بالتعاون مع وزارة الصحة للحصول على حالات الوفاة لحذفها تلقائيا والجزء الآخر بالتعاون مع وزارة الداخلية لرفع المسافرين واستبعادهم من الصرف.


التموين

تكافل وكرامة

بطاقات التموين

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