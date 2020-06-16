التعليم: اعتذارات المعلمين وفق معدلاتها الطبيعية واللجان آمنة بالمراقبين

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اعتذارات المعلمين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وفق معدلاتها الطبيعية فى السنوات الماضية، قائلا: اللجان آمنة من المراقبين والملاحظين ولا يوجد أى مشكلة تواجه الوزارة فى اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى العمل.



وشدد رئيس عام الامتحانات فى تصريح خاص، على أن الوزارة هذا العام أخذت 30% زيادة عن السنوات الماضية أثناء فتح باب التقدم للعمل كمراقبين وملاحظين ومقدرى درجات بامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج لقرابة 168 ألف عضو ما بين ملاحظين ومقدرين ومراقبين والأعداد الموجودة حاليا تكفى كما أن هناك أعداد أخرى احتياطيين.



وتابع رئيس عام الامتحانات، أن نسبة الاعتذارات ما بين مقدرى الدرجات قليلة لأن الوزارة حريصة على مشاركة جميع معلمى الصف الثالث الثانوى فى تصحيح كراسات الامتحانات، أما ما بين الملاحظين فهى مرتفعة ولكنها مثل معدلات أى سنة سابقة فى الامتحانات.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:



1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.







