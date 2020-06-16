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التعليم: اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات تسلم عن طريق مندوب منعا للتجمعات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 ص
التعليم: اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات تسلم عن طريق مندوب منعا للتجمعات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات، فإن تقديم اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية 2019،2020، يكون من خلال مندوب مفوض من جهة العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حالات تقديم الأعذار هى الإجازات المرضية ويتطلب فيها " اعتذار من العضو المكلف وصورة البطاقة وأصل جواب التكليف وقومسيون طبى معتمد، أما الحالة الثانية المعلمة التى لها طفل رضيع ويتطلب نفس الاوراق السابقة مع شهادة ميلاد الطفل، أما الحالة الثالثة تكليف الزوج والزوجة ويتطلب فيها نفس الاوراق مع صورة البطاقة للزوج والزوجة.

وقالت الوزارة، بالنسبة لشهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الـثلاث  ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام السنوات الخمس) : سوف تشمل الامتحانات كل ما تم تدريسه للطالب فى العـام الدراسـى (الفـصل الدراسى الأول ، بالإضافة إلى الفصل الدراسى الثانى ، حتى موعد تعليق ا لدراسة فى 15 مارس 2020 مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام ، واتخـاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب ، وتقليـل كثافـة الطـلاب باللجان ، وزيادة عدد اللجان .








 


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر

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